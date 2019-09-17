Баку, 17 сентября 2019, 14:42 — REGNUM «Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя», — заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Гаджиев подчеркнул, что хотя Баку в перспективе не рассматривает свое участие в организации, однако «Азербайджан пристально наблюдает за деятельностью ОДКБ и обсуждаемыми в организации вопросами».
Это заявление высокопоставленного чиновника Азербайджана последовало за озвученным в Ереване заявлением вице-премьера России Борисова о том, что он не исключает предоставления Азербайджану статуса наблюдателя в возглавляемом Москвой военном блоке.
Российские, армянские и азербайджанские СМИ, экспертное сообщество, а также депутаты обеих стран с прошлого года активно обсуждают возможность членства Азербайджана или получения им статус наблюдателя в ОДКБ.
Между тем, официальный Ереван заявил, что если будет рассматриваться вопрос членства Азербайджана в ОДКБ, то Армения использует свое право вето. В организации все решения принимаются на основе консенсуса, то есть должно быть получено также и согласие Армении.