Москва, , 14:52 — REGNUM Правительственный законопроект, обязывающий работодателя направлять сведения о работниках в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР) Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

Индивидуальный лицевой счет гражданина дополняется разделом «сведения о трудовой деятельности». Он содержит данные о месте работы, выполняемой работе, о приеме на работу, наименование должности (работы), специальности, профессии с указанием (при наличии) квалификации (разряда, класса, категории, уровня квалификации). Там же — данные о переводах на другую работу, об увольнении и основаниях прекращения трудового договора, данные соответствующих документов, являющихся основаниями для оформления трудовых отношений.

Новые обязанности работодатель должен будет выполнять с 1 января 2020 года. Сведения следует предоставлять ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

С 1 января 2021 г. сведения в случаях приема на работу или увольнения представляются в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего документа, являющегося основанием для приема на работу или увольнения.

В случае, если в компании работают 25 и более человек, то работодатель представляет указанные сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. Отдельно прописывается, что формирование сведений о трудовой деятельности застрахованного лица в форме электронного документа осуществляется работодателями с использованием своих программно-технических средств либо с использованием электронного сервиса, предоставляемого для этих целей ПФР на безвозмездной основе.

Предусматривается, что за непредставление в установленный срок либо за представление неполных или недостоверных сведений о трудовой деятельности работодатель несет административную ответственность.