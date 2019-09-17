Москва, , 14:36 — REGNUM Активность нацистов на Украине — это та причина, которая не позволяет её президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Самый главный болезненный вопрос, нерешение которого не позволит нам с ними общаться, — это вопрос с нацистами, — сказал Шерин. — Зеленскому, помимо пиара и популизма, нужно делать конкретные вещи. Так же, как он публично давит чиновников, ему надо публично душить нацистов на территории Украины. На самом деле он их опасается. Эта проблема, которую ему не дадут решать. Зеленский не может помириться с Российской Федерацией, потому что он не может решить вопроса с нацистами, а решить вопрос с нацистами — это значит разрешить разговаривать на русском языке и воспринимать итоги Великой Отечественной войны и не запрещать «Георгиевскую ленту».

Напомним, что поводом для этого комментария стала дискуссия среди участников передачи об осквернении памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, информацию о котором ранее распространил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

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