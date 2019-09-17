Москва, 17 сентября 2019, 14:36 — REGNUM Активность нацистов на Украине — это та причина, которая не позволяет её президенту Владимиру Зеленскому наладить отношения с Россией, считает депутат Госдумы РФ Александр Шерин (ЛДПР). Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Напомним, что поводом для этого комментария стала дискуссия среди участников передачи об осквернении памятника жертвам Холокоста в Николаевской области, информацию о котором ранее распространил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
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