Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Пути установления стабильного и демократического мира между Нагорным Карабахом и Азербайджаном обсудили в Вашингтоне представители Армянского национального комитета Америки (АНКА) и высокопоставленные чиновники государственного департамента США. Об этом 17 сентября сообщает информационное агентство «Новости Армения».

На встрече присутствовали директор департамента США по кавказским и региональным конфликтам Шерил Фернандес и американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер. От АНКА в переговорах принимали участие глава комитета Раффи Амбарян и директор по правительственным делам Тереза Еримян.

Абрамян высоко оценил многолетний диалог с США по широкому кругу вопросов и поблагодарил Вашингтон за конструктивную позицию в отношении поддержания мира в Нагорном Карабахе.