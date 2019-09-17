Симферополь, , 14:34 — REGNUM Генеральный директор общественной крымско-татарской телерадиокомпании Эрвин Мусаев призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку украинской блокаде Крыма. Об этом он заявил 17 сентября во время своего выступления на совещании организации в Варшаве.

«Все государства-участники ОБСЕ признают права за человеком с момента его рождения. Почему тогда Украина устроила водную, продуктовую, транспортную, энергетическую блокаду для Крыма? С каких пор блокады стали нормой международного права?» — отметил Мусаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрывать Северо-Крымский канал. В ответ власти российского полуострова называли подобные действия — государственным терроризмом.

Об этом: Глава Крыма: водная блокада полуострова — государственный терроризм