Симферополь, 17 сентября 2019, 14:34 — REGNUM Генеральный директор общественной крымско-татарской телерадиокомпании Эрвин Мусаев призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе дать оценку украинской блокаде Крыма. Об этом он заявил 17 сентября во время своего выступления на совещании организации в Варшаве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель президента Украины Антон Кориневич заявил, что Киев имел полное право перекрывать Северо-Крымский канал. В ответ власти российского полуострова называли подобные действия — государственным терроризмом.
Об этом: Глава Крыма: водная блокада полуострова — государственный терроризм