Москва, , 14:31 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина Саудовской Аравии купить С-300 и С-400 — это, очевидно, шутка, мягкий троллинг, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Защищаться от дронов зенитным ракетным комплексом все равно что стрелять из пушки по воробьям.

На самом деле мировой рынок предлагает множество решений и даже целые комплексы для противодействия беспилотным летательным аппаратам, дронам и квадрокоптерам.

А их становится все больше, самой различной конструкции и размера. Имеются и отечественные разработки, и это, конечно, не С-400.

Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, та легкость, с которой удалось остановить половину добычи крупнейшей нефтедобывающей страны мира, обострила понимание новой проблемы, которую придется решать. И не только в нефтяной отрасли, и не только в районе Персидского залива.

Очевидно, что в будущем неизбежен рост издержек на организацию эффективной защиты от подобной угрозы практически всех стратегически важных и потенциально опасных промышленных объектов, причем по всему миру», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Саудовской Аравии могут купить российские системы ПВО С-400 или С-300 для отражения атак дронов на свои нефтяные предприятия.

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