Москва, , 14:27 — REGNUM Комитет Госдумы по международным делам 19 сентября проведет встречу с парламентской делегацией Египта, которую возглавляет председатель комитета по международным делам Палаты представителей АРЕ Карим Абдель Карим Ибрагим Дарвиш. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на международных площадках, в том числе в преддверии октябрьской Ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде.

Также будет затронута тема проведения саммита Россия-Африка в Сочи 23−24 октября.