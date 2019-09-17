Эль-Кувейт, , 16:30 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Кувейта осудило нападения на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, об этом 17 сентября сообщает Al Arabia.

Во внешнеполитическом ведомстве страны выразили солидарность с королевством в вопросах безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, атака беспилотников на крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод недалеко от города Абкаик, а также на аналогичный объект в Хураисе произошла в субботу 14 сентября. Ответственность за акцию на себя взяли йеменские хуситы.

Позднее власти Соединенных Штатов обвинили в инциденте Иран, однако Тегеран отверг подобные обвинения.

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