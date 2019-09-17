Москва, , 14:26 — REGNUM Правительство России утвердило оргкомитет летней Универсиады, которая пройдёт в Екатеринбурге в 2023 году. 12 сентября председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение № 2057-р, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Возглавила оргкомитет вице-премьер Ольга Голодец. Её заместителями стали министр спорта России Павел Колобков, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Как сообщало ИА REGNUM, Универсиада пройдёт в 2023 году. Екатеринбург её примет в год празднования своего 300-летия.

Сейчас в городе уже идёт подготовка к крупному международному событию.

Отметим, в 2023 году летняя Универсиада будет 32-й по счёту. Первая прошла в 1959 году в Италии. VII игры в 1973 году приняла Москва. А XXNII Универсиада проходила в 2013 году в Казани.