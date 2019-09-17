Ереван, , 14:24 — REGNUM Адвокаты второго президента Армении Роберта Кочаряна после отклонения судом ходатайства об освобождении экс-президента из-под ареста, подали ещё одно ходатайство о замене меры пресечения в виде ареста и применении залога в качестве альтернативной меры пресечения. Проще говоря, адвокаты Роберта Кочаряна не «требуют от суда немедленно освободить Кочаряна из зала суда», а «просят суд рассмотреть возможность изменения меры пресечения в отношении Кочаряна».

Роберт Кочарян и один из его адвокатов в зале судебных заседаний aysor.am

Адвокат Ованнес Худоян, представляя ходатайство, отметил, что размер залога может установить суд. До подачи ходатайства Ованнес Худояенн проинформировал, что подобное ходатайство уже было представлено ранее, однако уже три месяца, суд не рассматривает это ходатайство, нарушая тем самым право Роберта Кочаряна на справедливое судебное разбирательство.

«Мы считаем, что на данном этапе судебного процесса отсутствуют необходимые основания для применения ареста в отношении господина Кочаряна», — сказал адвокат.

Он заявил, что Роберт Кочарян всегда по вызову являлся в следственный орган.

«Господин Кочарян приехал из заграницы в Армению, явился в орган предварительного следствия, участвовал в процессуальных действиях. Ни следователь, ни прокурор никогда не могли представить факты о препятствовании расследованию дела», — отметил Ованнес Худоян.

Он подчеркнул, что находясь на свободе, Роберт Кочарян не препятствовал следственным действиям.

Представители генпрокуратуры и правоприемники потерпевших выступили против освобождения Кочаряна.

Отметим, что ранее адвокаты Роберта Кочаряна обратились в суд с ходатайством о немедленном освобождении бывшего президента страны. Суд общей юрисдикции Еревана под председательством судьи Анны Данибекян вынес сегодня, 17 сентября, решение, что экс-президент Армении Роберт Кочарян продолжит оставаться под арестом.

4 сентября Конституционный суд Армении принял решение, согласно которому, согласно защите Кочаряна, признал неправомочным арест второго президента Армении Роберта Кочаряна. Генпрокуратура, однако, считает, что из решения КС не следует, что Кочарян должен быть освобождён.

Согласно решению Конституционного суда, статья 35 Уголовно-процессуального кодекса Армении по части обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу и уголовное преследование, не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой Конституцией, и признана несоответствующей и недействительной п.4 ч.1 ст.27, ч.1 ст.61, ч.1 ст.63, ст.75 Конституции Армении.

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