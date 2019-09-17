Ярославль, , 14:18 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов назначил главой своей администрации Илью Баланина. Соответсвующее распоряжение было подписано 16 сентября.

Илья Баланин Duma.yar.ru

Это назначение не стало неожиданностью, о его возможности ИА REGNUM сообщало ещё 21 августа. До этого назначения Илья Баланин занимал должность заместителя председателя правительства — директора департамента финансов.

По мнению экспертов, создание администрации губернатора Ярославской области в августе этого года и назначение Ильи Баланина является частью системы сдержек и противовесов внутри исполнительно власти региона, позволит повысить контроль губернатора за деятельностью правительства области, возглавляемого Дмитрием Степаненко.

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