Данков, Липецкая область, , 14:17 — REGNUM В Липецкой области мэра города Данкова Алексея Левина отправили в отставку на внеочередной сессии Данковского совета депутатов, сообщил портал Gorod48.

Временно исполняющим обязанности мэра назначен его первый заместитель Андрей Переверзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставки Левина потребовал глава Липецкой области Игорь Артамонов. Он отправил данковским депутатов письменное уведомление с требованием снять мэра с должности. Причиной послужили итоги проверки регионального управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения: в работе Алексея Левина нашли конфликт интересов, не урегулированный в установленном законом порядке.

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