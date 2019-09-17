Москва, , 14:10 — REGNUM Новый единый ресурс о гражданах России позволит не путать полных тезок, проживающих в разных регионах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября, об этом сообщила первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко.

«Ресурс направлен в том числе на то, чтобы привести в соответствие и сгармонизировать все ресурсы, которые содержат данные о населении, поскольку там не просто фамилия, а система данных, в том числе ИНН… код получается о человеке, его трудно представить, что можно повторить», — заявила Нестеренко в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Да, фамилия, имя, отчество могут совпасть, да, может совпасть место рождения, но совокупность идентификаторов о человеке вряд ли повторится», — сказала она.

В ходе обсуждения законопроекта о едином федеральном информационном ресурсе о населении России депутаты обращали внимание на возникающие сейчас трудности у людей, которых система «спутала», например, с должниками.