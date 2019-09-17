Москва, , 14:08 — REGNUM Формула президента Украины Владимира Зеленского подразумевает, что он отказывается от Минских соглашений, считает бывший депутат Верховной рады Вадим Колесниченко. Об этом он заявил 17 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что власти Украины не располагают временем для переговоров по Донбассу.

«Формула президента Украины Владимира Зеленского подразумевает, что они отказывается от Минских соглашений и не собираются работать в рамках Нормандского формата, — сказал Колесниченко. — Это понятно и очевидно. Сегодня, надо отдать им должное, Зеленский и его команда информационно работают очень хорошо. Они пользуются поддержкой населения, потому что говорят ему то, что оно хочет услышать. Но зима грядёт, и платёжки всё равно придут в каждую квартиру. Отопительный сезон придёт, а проблемы с газоснабжением непонятные».

Что касается бюджета Украины, то Колесниченко назвал его кризисным, так как его невозможно выполнить без реальных внешних дотаций.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Пристайко, украинские власти не располагают пятью годами, чтобы вести переговоры по Донбассу, причём «формула Зеленского» включает переход к неким «новым радикальным мерам», если конфликт не будет решён в ближайшее время.

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