Симферополь, 17 сентября 2019, 14:02 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма будут в разы больше работать на выездах в районах республики. Об этом 17 сентября журналистам сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Крыму открылось первое заседание Госсовета РК, на котором депутатам озвучили результатов выборов. Завершить сессию планируют 20 сентября после избрания председателя парламента и главы республики.
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