Симферополь, , 14:02 — REGNUM Депутаты Госсовета Крыма будут в разы больше работать на выездах в районах республики. Об этом 17 сентября журналистам сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«В этом будет принципиальное отличие этого парламента от предыдущего. Да, мы будем работать как парламент, но общение с избирателями будет, как минимум, удвоено, а может и утроено. Предстоит очень динамичная работа, чтобы запустить всё, что пробуксовывало в предыдущий период», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Крыму открылось первое заседание Госсовета РК, на котором депутатам озвучили результатов выборов. Завершить сессию планируют 20 сентября после избрания председателя парламента и главы республики.

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