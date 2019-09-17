Москва, , 14:01 — REGNUM Первый замглавы Минфина Татьяна Нестеренко пояснила, как гражданин сможет узнать, какие сведения о нем хранятся в едином федеральном информационном ресурсе со сведениями о населении России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября.

«Человек физически не сможет зайти в эту систему. Это запрещено. Туда заходят только органы власти, которые обозначены в законе», — рассказала Нестеренко.

Физлицо сможет увидеть данные через портал госуслуг.

«Человек общается и получает сведения только в своем личном кабинете на едином портале госуслуг. Туда будут загружаться эти данные, обобщаться, осовремениваться, человек их будет видеть. Но не в реестре. Реестр — настолько защищенная система, что нельзя допустить, чтобы туда заходили такое количество пользователей», — уточнила она.