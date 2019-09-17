Милан, Италия, , 14:01 — REGNUM Лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини заявил о необходимости внесения изменений в Конституцию страны, передает Sky во вторник, 17 сентября.

Речь идет об одной из статей, допускающих формирование нового правительства страны без перевыборов парламента.

Именно такой сценарий был задействован в сентябре 2019 года, новую коалицию составили либералы и популисты, контролирующие в нынешнем составе парламента чуть более 50% мест, но имеющие, по данным социологов, в настоящее время поддержку лишь чуть более 40% граждан.

Если Конституция допускает такое «жульничество», значит, в ней «кое-что нужно изменить», отметил Сальвини.

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