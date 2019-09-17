Минск, , 13:55 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл прибыл в Белоруссию. Об этом сообщили в посольстве Соединённых штатов в Минске.

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«Посольство США в Белоруссии приветствует заместителя государственного секретаря Дэвида Хейла в Минске», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе своего визита в Белоруссию Дэвид Хейл проведёт переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Среди анонсированных вопросов обсуждения значится региональная безопасность.

Напомним, 29 августа Минск посещал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, тогда по итогам переговоров стороны «не пришли к каким-то конкретным решениям».