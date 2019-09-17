Киев, , 13:56 — REGNUM Печерский суд Киева наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода Ленинская кузница (переименован в Кузница на Рыбацком), заявил юрист Андрей Портнов 17 сентября на своём telegram-канале.

«Арест активов произошёл в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко (экс-президент Украины Пётр Порошенко и бывший вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко — ИА REGNUM)», — рассказал он.

Напомним, Порошенко подозревают в отмывании $300 млн во время продажи завода Сергею Тигипко в ноябре 2018 года.

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