Киев, 17 сентября 2019, 13:56 — REGNUM Печерский суд Киева наложил арест на недвижимое имущество и корпоративные права завода Ленинская кузница (переименован в Кузница на Рыбацком), заявил юрист Андрей Портнов 17 сентября на своём telegram-канале.
Напомним, Порошенко подозревают в отмывании $300 млн во время продажи завода Сергею Тигипко в ноябре 2018 года.
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