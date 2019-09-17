Проводя закупки истребителей пятого поколения Су-57, Россия готовится к крупномасштабному вооружённому конфликту. К такому мнению пришёл эксперт американского журнала The National Interest. Об этом пишут «Известия».

Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Издание отмечает, что в июле 2019 года ВС РФ подписали контракт, предусматривающий поставку в войска 76 истребителей Су-57 до 2028 года. Автор публикации считает, что данная закупка — это первый шаг, и не стоит относиться к столь малому заказу пренебрежительно: в дальнейшем произойдет увеличение темпов производства, и поставки данных самолётов будут увеличены.

Автор материала в The National Interest отмечает, что с учётом начинки Су-57 новейшими технологиями он стоит дорого, но со временем его изготовление может обойтись дешевле, если найдутся иностранные покупатели на эту боевую машину.

Следуя логике автора статьи, США давно и гораздо более быстрыми темпами готовятся к крупномасштабному вооружённому конфликту. В ВС США предполагается поставить около двух тысяч истребителей пятого поколения F-35.

По состоянию на 2018 финансовый год Пентагон располагал 186 истребителями F-22 и 148 истребителями F-35. Таким образом, в строю было 334 истребителя пятого поколения.