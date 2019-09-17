Бишкек, , 13:42 — REGNUM Азиатский банк развития предоставит правительству Киргизии грант в размере $50 млн (около 3,2 млрд рублей) на реализацию первого этапа Программы продвижения экономической диверсификации. Об этом сообщает пресс-служба представительства АБР в республике.

Эти деньги будут потрачены на поддержку реформ, направленных на улучшение торговой и инвестиционной конкурентоспособности страны, развитие малого и среднего бизнеса, продвижение государственно-частного партнерства и развитие навыков, связанных с потребностями отраслей экономики Киргизии.

«Азиатский банк развития поможет правительству постепенно снизить зависимость экономики от добычи золота и денежных переводов и укрепить основу для создания новых предприятий и рабочих мест для населения», — пояснил представитель департамента Центральной и Западной Азии АБР Тарик Ниязи.

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