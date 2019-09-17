Киев, 17 сентября 2019, 13:39 — REGNUM Глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство страны не ведёт переговоры с бизнесменом Игорем Коломойским касательно «Приватбанка», сообщила 17 сентября пресс-служба правительства.
Гончарук рассказал, что в статье, опубликованной Financial times, шла речь о всестороннем изучении ситуации вокруг банка.
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Напомним, в конце 2016 года произошёл громкий конфликт между Коломойским и президентом Украины Петром Порошенко. В результате «Приватбанк» Коломойского был национализирован, а сам бизнесмен был вынужден уехать за границу. В данный момент он пытается получить какую-то компенсацию за потерянную собственность.
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