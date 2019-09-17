Тбилиси, , 13:33 — REGNUM Исполняющий обязанности посла США в Грузии Элизабет Радд прокомментировала акцию протеста сторонников «Альянса патриотов» возле американского посольства, передает 17 сентября телеканал Imedi.

Дипломат отказалась отвечать по существу на вопросы, поднятые во время акции. «Я хотела бы поблагодарить правительство Грузии за обеспечение свободы выражения мнения, независимо от политической партии», — сказала Радд.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября сторонники оппозиционной партии «Альянс патриотов» провели возле посольства США в Тбилиси акцию протеста. Демонстранты потребовали от американской администрации свободы для Грузии.

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