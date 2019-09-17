Дамаск, , 13:31 — REGNUM Сирийская арабская армия 16 сентября нанесла ряд мощных ударов по позициям боевиков на юге провинции Идлиб. Объекты джихадистов располагались в непосредственной близости с наблюдательным пунктом турецкой армии.

Сирийские войска обстреливали позиции боевиков из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у населенных пунктов Маар-Хад и Маар-Зита. Один из артиллерийских снарядов разорвался прямо у турецкого наблюдательного пункта. Речь идёт о посте, находящимся недалеко от города Маар.

Местные наблюдатели отмечают, что это уже второй подобный удар за последние пять дней. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Пока Турция не выведет своих военных с территории Сирии, данные инциденты будут происходить постоянно. Исламисты, пытаясь избежать ракетно-артиллерийских ударов сирийской армии, стараются расположить свои позиции поближе к турецким объектам.

В то же время эксперты отмечают, что ожидается потепление отношений между Анкарой и Дамаском. Одним из признаков является письмо сирийского МИД в ООН, где Сирийские демократические силы, созданные США и в основном состоящие из курдских отрядов Народных защитников, названы сепаратистской террористической организацией. Турция также относит курдские отряды Народных защитников к террористическим организациям, считая их сирийским крылом запрещённой Рабочей партии Курдистана.