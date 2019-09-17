Бишкек, , 13:29 — REGNUM Десять из тринадцати киргизстанцев, получивших осколочные ранения в результате минометного обстрела со стороны пограничников Таджикистана, эвакуируют в Бишкек на военно-транспортном самолете Вооруженных сил Киргизии.

Раненных граждан Киргизии разместят в столичных больницах, где квалифицированные врачи смогут оказать им всю необходимую медицинскую помощь.

ИА REGNUM напоминает, что 16 сентября 2019 года на одном из спорных участков киргизско-таджикской границы произошел конфликт между гражданами Киргизии и пограничниками Таджикистана.

Словесная перепалка переросла в перестрелку с участием киргизских и таджикских военных. Таджикские пограничники применили минометы и легкое стрелковое оружие, обстреляв киргизстанские пограничные посты «Максат» и «Сай», а также село Максат в Баткенской области Киргизии.

В результате инцидента погибли один киргизский и трое таджикских пограничников, а также были ранены тринадцать граждан Киргизии и пятеро военнослужащих Таджикистана.

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