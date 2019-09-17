Киев, , 13:29 — REGNUM Власти Украины должны разработать закон, который обеспечит справедливый баланс между защитой прав национальных меньшинств, свободой выражения взглядов и поощрением государственного языка как инструмента единения общества. Такое заявление сегодня, 17 сентября, на брифинге сделала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Читайте также: Зеленский изменит закон об украинском языке в интересах общества — эксперт

«Мы призываем кабинет министров в приоритетном порядке с учётом инклюзивности, на основе консультаций разработать закон про права национальных меньшинств и коренных народов», — приводит ТАСС слова Богнер.

С таким призывом миссия ООН обратилась к украинскому правительству в связи с вступившем в силу на Украине законе об усилении роли украинского языка как государственного.

Также по теме: На Украине вступил в силу закон о государственном языке

«Оппозиционная платформа» в Раде назвала языковой закон репрессивным

Как сообщало ИА REGNUM, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятый Верховной радой 25 апреля, вступил в силу на Украине 16 июня 2019 года. в документе указано, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Закон обязывает свободно владеть государственным языком государственных служащих, офицеров, дипломатов, адвокатов, нотариусов, сотрудников патронатных служб, руководителей учебных заведений, педагогов и научных сотрудников учебных заведений, медицинских работников. В государственных детских садиках языком преподавания является украинский, в частных могут быть другие варианты. Такая же ситуация и с образованием в школах.