Похоже, что президент США Дональд Трамп, отправивший своего советника по нацбезоапасности Джона Болтона в отставку, не случайно посылал его на Украину. Почему именно эта поездка могла стать последней на нынешнем этапе карьеры вашингтонского ястреба, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Сезон охоты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Киев, , 08:10 — REGNUM Болтон потому и прославился как ястреб, что каждую ситуацию старался повернуть к вящей славе США посредством ее обострения. Понравиться такое Трампу никак не могло, ведь к уже имеющимся трем фронтам (Китай, Иран и Россия) добавлять еще какие-то он не видел резона — ни финансового, ни политического. Чтобы избавиться от Болтона на законных основаниях, Трампу требовался эпизод с каким-нибудь его показательным провалом.

Отправить советника по нацбезопасности на Украину уговаривать тамошнего президента отказаться от стомиллионного предложения Китая и многомиллиардных инвестиций в будущем, не предложив ничего взамен, — вряд ли эта задача имела разумное решение. И тем не менее Украина в противостоянии США и Китая еще может сыграть определенную и очень важную роль. Причем речь здесь идет о той отрасли производства, которую Китай пока уверенно считает находящейся под его жестким контролем. Смогут ли украинские редкоземельные элементы помочь США выбраться из-под китайского диктата?

Читайте статью Андрея Ганжи «Отставка Джона Болтона и Украина: впереди война?».