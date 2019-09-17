Ереван, , 13:54 — REGNUM Давление на Конституционный суд (КС) Армении по делу Кочаряна со стороны премьер-министра страны Николы Пашиняна и спикера парламента республики Арарата Мирзояна стало «прямым посланием сегодняшнему судье». Об этом, как передает информационное агентство «Новости Армении», заявил 17 сентября сын второго президента Армении Левон Кочарян.

Сын политика напомнил о вчерашнем заявлении Мирзояна и Пашиняна о ситуации в Конституционном суде по делу Кочаряна.

«Я думаю, что происходящее сегодня очевидно. Вчерашнее давление на КС было прямым посланием сегодняшнему судье. Мы увидели огромное давление со стороны как премьер-министра, так и Национального собрания», — заявил сын экс-президента.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября суд общей юрисдикции в Ереване вынес решение оставить экс-президента под стражей.