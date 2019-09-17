Москва, , 13:21 — REGNUM Законопроект о праве полиции выносить предостережения гражданам Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 сентября. Инициатива была доработана.

Поправками предлагается установить, что порядок объявления официального предостережения (предостережения), включая порядок его направления (вручения), форма официального предостережения (предостережения), а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение (предостережение), определяются МВД.

Законопроектом предусматривается наделение полиции правом объявлять физлицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.