Тегеран, , 14:11 — REGNUM Пресс-секретарь Верховного суда в Тегеране Голям Хосейн Исмаили рассказал 17 сентября, что всем троим задержанным гражданам Австралии предъявлено обвинение в шпионаже на фоне напряженности между Тегераном и США. Об этом передает иранское информационное агентство Tasnim.

Исмаили сказал, что двое австралийцев были задержаны за запуск дрона для видеосъемки военных районов и других несанкционированных зон. Он также подтвердил, что еще один гражданин Австралии подозревается в шпионаже в пользу другой страны, но отказался сообщить подробности.

Как сообщало ИА REGNUM, трое граждан Австралии, двое из которых имеют также британские паспорта, ранее были задержаны в Иране. Известно, что дипломаты министерства иностранных дел Австралии оказывают консульскую помощь семьям задержанных и «давят на Иран», чтобы освободить заключенных.