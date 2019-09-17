Москва, , 13:11 — REGNUM Встреча с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым включена в график российского президента Владимира Путина вечером 17 сентября. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в этот день у президента насыщенный график, в котором есть внутренние встречи и совещания в Кремле. Путин продолжает практику общения с руководителями парламентских фракций и примет Зюганова, пояснил Песков.

Диалогу с парламентариями президент придает большое значение, добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-служба главы государства анонсировала его участие в конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве. Это также произойдет 17 сентября.

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