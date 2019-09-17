Москва, , 13:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех резонансных делах, однако глава государства не может оказывать влияние на суд, заявил 17 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал дело Павла Устинова, который был приговорен судом к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия к бойцу ОМОНа в ходе несанкционированной акции протеста в Москве 3 августа.

«Президент, безусловно, в курсе, он получает информацию», — сказал Песков, добавив, что Путин «не может ни реагировать, ни влиять на решение суда, это невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Тверской районный суд столицы приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа.

Инцидент произошёл во время уличной акции 3 августа на Пушкинской площади в Москве. По данным следствия, сотрудник ОМОНа Александр Лягин провёл 20 дней в госпитале, получив вывих плеча. Обвинение требовало лишить Устинова свободы на шесть лет.

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