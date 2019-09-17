Соликамск, Пермский край, , 13:10 — REGNUM В Соликамске Пермского края 17 сентября пройдёт митинг в поддержку депутата Заксобрания Ильи Кузьмина (КПРФ), который в настоящее время содержится в СИЗО и обвиняется в заведомо ложном доносе. Акция также направлена против злоупотреблений, сообщает 59.ru.

О проведении митинга на площади у ТЦ «Меркурий» в Соликамске заявили члены КПРФ, которые сегодня, 17 сентября, провели пресс-конференцию и заявили о своей позиции относительно резонансного дела в отношении коллеги.

По словам председатель крайкома Ксении Айтаковой, она уверена в невиновности Кузьмина. Руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун выразил надежду на справедливое следствие и приговор: «Рассчитываем, что в конце года увидим Илью Павловича на заседании Заксобрания».

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Адвокат отметил однобокость следствия. Сторона защиты депутата считает, что покушение на убийство Ильи Кузьмина готовила его бывшая возлюбленная и обещала исполнителям 1 млн рублей. Поскольку романтические отношения закончились, то умысел мог трансформироваться в идею отомстить, убить. Женщина пыталась взять кредит в банке как раз на эту сумму. При выстрелах дробь попала в дверь. Однако экспертиза, проведенная в рамках следствия, не дала четкого ответа. Предположительно, в двери остались следы свинцовой дроби. Адвокат намерен искать способы самостоятельного исследования двери.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Заксобрания Пермского края Илья Кузьмин в феврале 2019 года выложил в соцсети фото, где запечатлён в куртке с дырявым капюшоном и заявил, что на него совершенно вооруженное нападение. Впоследствии в СМИ появилась информация о возможной инсценировке ради саморекламы. В июне СУ СКР по региону заявила, что Кузьмин задержан по подозрению в ложном доносе. Впоследствии ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Между тем ранее депутат опубликовал в соцсети информацию о том, что прошел через проверку на детекторе лжи. Результаты свидетельствуют о невиновности депутата.

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