Тегеран, , 13:11 — REGNUM Принести официальные извинения и вернуть всю конфискованную собственность потребовало в своем заявлении министерство юстиции Ирана от Оттавы, сообщило агентство Fars во вторник.

«Недавние действия канадского правительства под предлогом поддержки предполагаемых жертв терроризма по всему миру и продажи части арестованных активов Ирана в этой стране является нарушением принципов международного права во всех аспектах», — говорится в заявлении.

Напомним, что 12 сентября власти Канады продали за $30 млн два принадлежащих Ирану здания в Оттаве и Торонто. Было заявлено, что вырученные деньги раздали жертвам террористических атак от организаций, в поддержке которых обвиняют Тегеран.

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