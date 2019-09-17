Москва, , 13:03 — REGNUM Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин посетит кризисный центр МЧС России, где проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер по видеосвязи пообщается с главами соответствующих регионов и муниципальных образований.

«В режиме телемоста Путин пообщается с теми главами регионов, которые пострадали от паводков», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Планируется, что на совещании будут заслушаны доклады главы МЧС РФ, а также глав Приморья, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года регионы ДФО, расположенные вдоль Амура, оказались во власти масштабного паводка, который усугубился непрекращающимися ливнями. Только в Еврейской автономной области в шести муниципалитетах в 42 населённых пунктах было подтоплено 174 жилых дома, 3 237 приусадебных участков.