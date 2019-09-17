Троицк, Челябинская область, , 13:02 — REGNUM В Челябинской области мэр Троицка Александр Виноградов будет руководить муниципалитетом ещё минимум пять лет. Такое решение 17 сентября приняли члены городского собрания депутатов.

В конкурсе участвовали девять человек. Из них до финала дошли двое: Виноградов и и.о. вице-мэра по городскому хозяйству Вадим Герман.

16 депутатов отдали голоса Виноградову, а ещё восемь — Герману. После этого вновь избранный мэр принёс присягу.

Отметим, впервые он был назначен в 2014 году.