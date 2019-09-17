Бишкек, , 13:01 — REGNUM Правительство Киргизии усилит работу по делимитации и демаркации государственной границы с Таджикистаном. Об этом 17 сентября заявил премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев на встрече с жителями приграничного села Максат в Лейлекском районе Баткенской области, сообщили в пресс-службе правительства.

Премьер-министр поблагодарил всех жителей приграничного села за стойкость, смелость и терпение. «Мы направим все силы на решение проблем границ с учётом национальных интересов», — заявил Абылгазиев.

Он также посетил пограничный пост «Маскат» и пообщался с личным составом. Премьер-министр выразил соболезнования родным и близким погибшего пограничника Равшана Муминова.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросу урегулирования ситуации на границе с Таджикистаном, где накануне в ходе перестрелки был убит киргизский пограничник.

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