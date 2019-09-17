Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В преддверии 24-й встречи глав правительств России и Китая, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетили Государственный музей-заповедник Павловск 16 сентября.

Гостям показали основные залы летней резиденции императора Павла Первого, в экскурсию были включены экспонаты из коллекции западноевропейской живописи, русской портретной живописи, русского пейзажа, фарфора 18−19 веков. В Павловске хранятся подлинные вещи, принадлежавшие императору и его супруге Марии Федоровне.

После посещения музея состоялся неформальный обед, на котором присутствовали Светлана Медведева и Чэн Хун — супруги политиков.

Основные переговоры в рамках 24-й регулярной встречи глав правительств России и Китая пройдут 17 сентября в Константиновском дворце в Стрельне. Политики обсудят направления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.