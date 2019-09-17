Каир, , 13:03 — REGNUM Министр иностранных дел Египта заявил, что Каир возобновил переговоры с Суданом и Эфиопией о строительстве дамбы на Ниле стоимостью $4 млрд. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По информации агентства, строительство дамбы на Ниле было приостановлено более года назад.

Министры трех стран встретились в воскресенье, 15 сентября, в Каире, чтобы возобновить переговоры по завершению строительства и началу эксплуатации плотины, которую Египет рассматривает как угрозу для своих водных ресурсов.

Египет опасается, что плотина уменьшит полноводность реки Нил, экономической жизненной силы всех трех стран, которая течет от нагорья в Эфиопии, через пустыни Судана, до египетских полей и водохранилищ.

Воскресная встреча произошла «после заморозки проекта примерно на год и три месяца, период, который превышает все запланированные сроки», — заявил государственному информационному агентству MENA министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

Шукри выразил надежду на то, что переговоры приведут к согласию о сроках, которое в конечном итоге приведет к обязательному соглашению о завершении строительства плотины и ввода ее в эксплуатацию.