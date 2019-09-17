Москва, 17 сентября 2019, 12:53 — REGNUM Саудовская Аравия вряд ли закупит российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение президент РФ Владимира Путина Саудовской Аравии купить С-300 или С-400.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Саудовской Аравии могут купить российские системы ПВО С-400 или С-300 для отражения атак дронов на свои нефтяные предприятия.
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