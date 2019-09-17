Москва, , 12:53 — REGNUM Саудовская Аравия вряд ли закупит российские зенитно-ракетные комплексы С-300 или С-400, чтобы обеспечить безопасность своей территории, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя предложение президент РФ Владимира Путина Саудовской Аравии купить С-300 или С-400.

«Самый богатый не всегда самый сильный. В случае конфликта с Ираном саудиты вряд ли устоят. Плюс удар может быть нанесен не только по объектам нефтяной индустрии. Но и по заводам по опреснению воды.

Продвижение оборонного экспорта является частью российской внешней политики. Россия по этому вопросу занимает второе место в мире с ежегодным объемом продаж в размере $15−18 млрд.

Однако сделку с саудитами ждать всё же не стоит. Саудовская Аравия закупит ПВО, но американское. Их связи с США исторически очень плотные», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Саудовской Аравии могут купить российские системы ПВО С-400 или С-300 для отражения атак дронов на свои нефтяные предприятия.

Читайте также: «Пусть выбирают». Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400