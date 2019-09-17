Москва, , 12:51 — REGNUM Какие-либо решения о налоговых послаблениях для реализации проекта «Восток Ойл» в Арктике пока не были приняты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 сентября.

Никаких решений на этот счет пока не было, отметил он. Песков отказался комментировать публикацию о письме главы «Роснефти» Игоря Сечина главе государства, в котором тот пожаловался на Минфин, выступающий против налоговых льгот для разработок в Арктике.

В Кремле не комментируют служебную переписку, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, Сечин, обратившись к Владимиру Путину, указал на готовность Минфина поддержать проекты «Новатэка» и Газпрома, но не «Восток ойла», над которым «Роснефть» работает вместе с «Нефтегазхолдингом». Речь идет об освоении таймырских месторождений, уточнял «Коммерсантъ».

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