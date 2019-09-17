Таллин, , 12:48 — REGNUM

Эстония должна проводить такую внешнюю политику в отношении России, диалог с самой Россией, чтобы другие страны мира в различных вопросах о России спрашивали мнение Эстонии, считает президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет сегодня, 17 сентября, портал эстонского национального телерадиовещателя ERR.

«Сегодня я чувствую, что, поскольку я и сама внесла свой вклад для того, чтобы понять, что происходит в России и что там думают, то у меня улучшился доступ к этой информации, и я могу высказывать наши мнения — французам или кому угодно — с заметно усиленных позиций», — сказала президент страны в интервью госканалу ETV.

Она подчеркнула, что Эстонии необходимо быть в числе тех стран, которые ведут с Россией диалог напрямую, а не в стане тех, кто оставляет «эту сложную работу по общению с русскими» другим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2019 года в Москве прошла встреча президента Эстонии Керсти Кальюлайд с главой РФ Владимиром Путиным. За неё Кальюлайд резко раскритиковали некоторые политические силы в самой Эстонии и даже в сопредельных государствах. В частности, своё неудовольствие встречей выразил МИД Литвы.