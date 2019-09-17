Пекин, , 12:47 — REGNUM Китай выступил с осуждением недавних атак, совершённых с помощью дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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«Мы осуждаем нападение на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Выступаем против атак на любые гражданские объекты», — заявила дипломат.

Она также добавила, что Пекин обеспокоен последствиями этих событий для мирового рынка нефти и призывает стороны воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации и ухудшению ситуации в регионе.

Напомним, накануне, 16 сентября, официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин назвала безответственными обвинения США в адрес Ирана в том, что он причастен к атаке на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября на двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводах Абкайк и Хурайс в Саудовской Аравии произошли взрывы с последующим возгоранием. Ответственность за это взяли на себя йеменские хуситы, которые ударили по НПЗ с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

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