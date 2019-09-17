Сургут, Югра, , 12:50 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) откроют офис посольства Киргизии в России. В экономической столице Югры зарегистрировано 2,5 тысячи граждан этой страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM управлении документационного и информационного обеспечения администрации города.

Делегация Киргизии во главе с полномочным послом Киргизии в РФ Аликбеком Джекшенкуловым прибыла в Сургут 17 сентября. По данным представителей киргизской стороны, около трети ВВП этого государства составляют доходы, которые приносят в республиканскую казну граждане, ведущие трудовую деятельность в России.

Посольство Киргизии в России планирует открыть в Сургуте офис канцелярии, сотрудники которой будут вести работу по выдаче паспортов, справок, свидетельств, оказывать правовую помощь своим гражданам.