Рига, , 12:46 — REGNUM Все новорожденные в Латвии с 2020 года вне зависимости от гражданства родителей должны автоматически получать латвийское гражданство. Такой закон, подготовленный ещё при президентстве Раймонда Вейониса сегодня, 17 сентября, начинает рассматривать парламентская комиссия по правам человека и общественным делам, сообщает портал skaties.lv.

Как отмечает новостной портал Delfi, в своё время этот закон уже отклонял Сейм XXII состава, однако он был в итоге принят на обсуждение парламентов XXIII состава. Для вступления в силу закон должен быть дважды одобрен депутатами.