Киев, 17 сентября 2019, 12:43 — REGNUM Поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой является акцией запугивания. Об этом 17 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов директор института общественного образования Национального университета «Киево-Могилянская академия» Людмила Зубрицкая.
По её словам, таким образом Гонтареву могут запугивать, чтобы она не дала показания правоохранителям.
Она выразила уверенность в том, что в общественном восприятии «госпожа Гонтарева никогда не станет тем героем, которыми стали, в частности, погибшие журналисты».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью в пос. Гореничи (Киевская область) неизвестные сожгли дом семьи Гонтаревой. Офис президента Владимира Зеленского назвал поджег дома «брутальным преступлением» и призвал правоохранителей провести быстрое расследование обстоятельств инцидента. На Украине экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». В настоящее время экс-чиновница скрывается в Лондоне.