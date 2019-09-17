Киев, , 12:43 — REGNUM Поджог дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой является акцией запугивания. Об этом 17 сентября заявила в эфире одного из украинских телеканалов директор института общественного образования Национального университета «Киево-Могилянская академия» Людмила Зубрицкая.

«Это скорее акция запугивания. Это не акция мести, а акция запугивания, чтобы определенным образом сдержать ту позицию неразглашения информации, в которой сегодня находится госпожа Гонтарева… Сделано грубо, наверное, можно было найти и другие методы», — сказала Зубрицкая.

По её словам, таким образом Гонтареву могут запугивать, чтобы она не дала показания правоохранителям.

«Все зависит от того, насколько долго госпожа Гонтарева сможет удерживать ту информацию, которой она обладает и не выносить в широкое поле, в частности, не выносить правоохранителям», — добавила Зубрицкая.

Она выразила уверенность в том, что в общественном восприятии «госпожа Гонтарева никогда не станет тем героем, которыми стали, в частности, погибшие журналисты».

«Сегодня годовщина смерти Гонгадзе (журналист Георгий Гонгадзе — ред.). Она не станет мученической жертвой в глазах украинского общества как, например, Гандзюк (общественная активистка Екатерина Гандзюк — ред.) и многие другие общественные активисты. Сама её должность несла определенный негатив», — пояснила Зубрицкая.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне ночью в пос. Гореничи (Киевская область) неизвестные сожгли дом семьи Гонтаревой. Офис президента Владимира Зеленского назвал поджег дома «брутальным преступлением» и призвал правоохранителей провести быстрое расследование обстоятельств инцидента. На Украине экс-глава НБУ фигурирует в уголовном производстве «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды». В настоящее время экс-чиновница скрывается в Лондоне.