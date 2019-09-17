Рига, , 12:41 — REGNUM За прошедшие два года число служащих госуправления Латвии сократилось на 1708 человек или на 4,11%, сообщил сегодня, 17 сентября, в эфире латвийского госрадио глава госканцелярии Латвии Янис Цитсковскис.

Сокращения добились за счёт внутренней реорганизации. Многие должности были ликвидированы и после ухода чиновников на вакантные места новые лица не нанимались, пояснил Цитсковскис. Он также анонсировал разработку нового закона о зарплатах в госуправлении. На выходе денежное довольствие будет составлять 80% от зарплаты на аналогичной должности в частном секторе.

Сейчас, по словам канцлера, по некоторым позициям она на 50% ниже, чем на рынке частного бизнеса. Средства на повышение зарплат чиновникам намерены изыскать за счёт дальнейшего сокращения госаппарата.