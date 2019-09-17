Москва, , 12:40 — REGNUM Следственный комитет продолжает служебную проверку, связанную с задержанием журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил 17 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что проверка, начатая после резонансного обвинения журналиста в попытке продажи наркотиков, еще не закончена. Каких-либо результатов расследования пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне Голунова задержали в центре Москвы по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Дело получило широкий резонанс, позже все обвинения с журналиста сняли. За этим последовал ряд отставок, в частности, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрия Девяткина.

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