Вена, , 12:39 — REGNUM Совместное заявление подписали министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и заместитель министра по ядерной безопасности департамента энергетики США Лиза Э. Гордон-Хагерти. Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе министерства энергетики.

Отмечается, что заявление касается совместных работ по утилизации высокообогащенного урана в Казахстане. В министерстве отметили, что в рамках инициативы по снижению ядерной угрозы в республике ведутся работы по переводу исследовательских реакторов на низкообогащенное топливо.

Отметим, с 16 по 20 сентября 2019 года в Вене проходит 63-я сессия генеральной конференции МАГАТЭ. Казахстанскую делегацию возглавляет министр энергетики республики Канат Бозумбаев.