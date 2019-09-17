Ереван, , 12:20 — REGNUM Суд общей юрисдикции Еревана под председательством Анны Данибекян сегодня, 17 сентября, решил отклонить ходатайство адвокатов экс-президента Армнеии Роберта Кочаряна о немедленном освобождении его из-под стражи, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Роберт Кочарян в зале суда © Photolure

Как ранее сообщало ИА REGNUM, После продолжительного перерыва сегодня, 12 сентября, в суде общей юрисдикции Еревана началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и остальных трёх бывших высокопоставленных чиновников, которые обвиняются узурпации власти по делу «1 марта».

Адвокаты Роберта Кочаряна представили суду ходатайство о немедленном прекращении уголовного преследования и освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна, основываясь на решении Конституционного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Просим и ходатайствуем о немедленном освобождении господина Кочаряна и неприменении в его отношении какой-либо меры пресечения», — заявил адвокат Кочаряна.

Адвокаты Кочаряна, основываясь на недавнее решение Конституционного суда Армении, в котором, по их мнению, Высокий суд решил, что экс-президент Армении не может быть арестован и подвергаться уголовному преследованию.